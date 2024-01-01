Какие новогодние традиции есть в Петербурге

Новый год – праздник, который нравится очень многим людям. Однако каждый празднует его по-своему. Разница между традициями в разных странах – огромная, среди субъектов РФ она менее заметна, но также есть.
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