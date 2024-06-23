🇮🇱🇾🇪🇺🇸 В Красноморском регионе продолжаются атаки бойцов движения «Ансаралла» как по кораблям коалиции, так и морскому судоходству.
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🇮🇱🇾🇪🇺🇸 В Красноморском регионе продолжаются атаки бойцов движения «Ансаралла» как по кораблям коалиции, так и морскому судоходству.
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