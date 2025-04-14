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Искали почти 600 человек: поиски 14-летнего подростка закончились трагедией

Искали почти 600 человек: поиски 14-летнего подростка закончились трагедией

Мальчик из села Новолуговое пропал 30 марта, было возбуждено уголовное дело.Волонтёры "Лиза Алерт" сообщили в своей группе в соцсети "ВКонтакте" об окончании поисков 14-летнего подростка, которого искали две недели в Новосибирской области.

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