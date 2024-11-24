В Петербурге вновь прошли «Селезневские чтения»

На них не только почтили память выдающегося журналиста и политического деятеля Геннадия Селезнева, но и поговорили о современной журналистике Международная научно-практическая конференция «Селезневские чтения» прошла в Хрустальном зале юридического факультета Северо-западного института управления РАНХиГС.