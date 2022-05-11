Кроссовер перевернулся в результате тройного ДТП в Новосибирской области

В тройном ДТП на шоссе у села Гусиный Брод в Новосибирской области пострадали три автомобиля. В результате ДТП тягач, который уходил от столкновения, выбросило в кювет, кроссовер Honda CR-V перевернулся на бок, у микроавтобуса смята задняя часть.