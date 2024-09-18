Иран опроверг информацию о потере глаза послом Амани в результате взрыва пейджера

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани не потерял глаз в результате взрыва пейджера. Соответствующее опровержение посольство исламской республики в Бейруте опубликовало на официальной странице в социальной сети X.
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