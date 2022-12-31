Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Сехудо назвал трёх соперников для Рахмонова

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал трёх соперников для непобеждённого казахстанца Шавката Рахмонова.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх