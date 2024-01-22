Нужен ли предпринимателю наставник

Сегодня понятие «наставничества» у многих людей вызывает скепсис. Когда социальные сети переполнены подобными предложениями, а заодно мемами и юмористическими видео о работе «наставников других наставников», трудно решиться подыскать себе более опытного ментора.
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