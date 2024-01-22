Hussle
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Hussle

2 подписчика

Нужен ли предпринимателю наставник

Нужен ли предпринимателю наставник

Сегодня понятие «наставничества» у многих людей вызывает скепсис. Когда социальные сети переполнены подобными предложениями, а заодно мемами и юмористическими видео о работе «наставников других наставников», трудно решиться подыскать себе более опытного ментора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх