Жуков, Алсу, Пересильд: что их объединяет?

Талант против связей: почему дети знаменитостей успешно строят карьеру в кино. Сергей Жуков с дочерью Никой на съемках сериала «Плакса» Пресс-служба СТС Детям звезд, которые однажды решают попробовать себя в кино или в музыке, не всегда везет.