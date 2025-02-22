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Жуков, Алсу, Пересильд: что их объединяет?

Жуков, Алсу, Пересильд: что их объединяет?

Талант против связей: почему дети знаменитостей успешно строят карьеру в кино. Сергей Жуков с дочерью Никой на съемках сериала «Плакса» Пресс-служба СТС Детям звезд, которые однажды решают попробовать себя в кино или в музыке, не всегда везет.

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