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Царьград

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Экономист Пендзин считает, что украинцы могут обойтись без супермаркетов

Экономист Пендзин считает, что украинцы могут обойтись без супермаркетов

На Украине пользователи соцсетей обсуждают заявление экономиста Олега Пендзина, предложившего отказаться от супермаркетов в пользу запасов солений и варений.

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