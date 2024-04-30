В Молдавии беспощадно уничтожается советское наследие, в том числе и отменяется празднование 9 мая. В эту дату президент республики Майя Санду призвала соотечественников выходить на главную площадь Кишинёва в честь" Дня Европы".
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