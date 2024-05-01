По весне на поверхность Марса выползают гигантские «пауки»

Орбитальные зонды сфотографировали на Марсе местность, напоминающую город, и объекты, похожие на пауковВолнующие воображения снимки прислали два зонда - Mars Express и Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (European Space Agency).
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