В ЯНАО проверяют ход ремонта в скандальном доме престарелых, где со счета покойника сняли деньги

В Лабытнанги (ЯНАО) прокурор Дмитрий Конош совместно с ямальским омбудсменом Андреем Нестеруком проверяют ход капремонта в скандальном доме престарелых «Мядико», бывший директор которого обвиняется в воровстве денег со счетов подопечных, в том числе одного покойника.