В ЯНАО проверяют ход ремонта в скандальном доме престарелых, где со счета покойника сняли деньги

В Лабытнанги (ЯНАО) прокурор Дмитрий Конош совместно с ямальским омбудсменом Андреем Нестеруком проверяют ход капремонта в скандальном доме престарелых «Мядико», бывший директор которого обвиняется в воровстве денег со счетов подопечных, в том числе одного покойника.
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