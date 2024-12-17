Как минимум два десятка жителей Петербурга поскользнулись на гололедице 16 декабря, после чего обратились к врачам с жалобами на боль.
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Как минимум два десятка жителей Петербурга поскользнулись на гололедице 16 декабря, после чего обратились к врачам с жалобами на боль.