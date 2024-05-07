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Мэр Новосибирска Кудрявцев получил первое предостережение от прокуратуры

Мэр Новосибирска Кудрявцев получил первое предостережение от прокуратуры

Предостережение, связанное с выдачей разрешений на строительство, получил мэр Новосибирска. Прокурор Новосибирска Роман Сивак объявил мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву предостережение о недопустимости нарушений требований градостроительного законодательства при выдаче разрешений на строительство многоквартирных жилых домов.

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