Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о разгроме вагнеровцев после гибели Пригожина: «Банальная халатность»

МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. После гибели основателя «Группы Вагнер» Евгения Пригожина компания начала деградировать, причиной гибели десятков вагнеровцев в засаде на севере Мали могла стать обычная халатность.
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