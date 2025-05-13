В МУП "ПОВВ" прокомментировали задержание сотрудника в Челябинске

А в чём подозревают инженера, рассказали в СК.Представители муниципального предприятия "ПОВВ" публично заявили о готовности сотрудничать со следствием в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении их сотрудника.
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