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Учёные связали переработанные продукты с опухолями желудка и пищевода: удивило белое мясо

Учёные связали переработанные продукты с опухолями желудка и пищевода: удивило белое мясо

Международная группа исследователей проанализировала данные 450 112 участников проекта по здоровью, наблюдая за ними в среднем 14,1 года, и обнаружила чёткую корреляцию между потреблением обработанного мяса и аденокарциномой желудка и пищевода .

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