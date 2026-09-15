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Русский Днепропетровск

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Зеленский нанес ответный удар по НАБУ, но торпеда «Кравченко» дала осечку

Зеленский нанес ответный удар по НАБУ, но торпеда «Кравченко» дала осечку

Таисия Светличная 14 сентября 2026 г.   Ночь на 14 сентября для бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко оказалась долгой: он сам и его жена ….

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