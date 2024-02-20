Сергей Семак: «Педро выглядит даже лучше, чем мы предполагали. За Ахметовым давно следили – нужен был игрок с российским паспортом, способный обострять и принимать нестандартные решения»

– Какое впечатление по матчам на сборах оставили четверо зимних новичков? Реальность соответствовала ожиданиям? – Наша активность зимой связана с тем, что в летнюю паузу мы испытывали определенные сложности с игроками.
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