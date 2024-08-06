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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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По воле бога и небес

По воле бога и небес Ребята служат в ВВС, По воле беса рельс и шпал Ты в ЖДВ служит попал Миша Бушуев , с праздником тебя! Служба в железнодорожных войсках многому учит и закаляет, поэтому я желаю, чтобы твои нервы были стальными, терпение — железным, здоровье — несгибаемым! Пусть тебе будет абсолютно параллельно всё, что может испортить тебе настроение: погода, мелкие неурядицы — что угодно! Как состав по рельсам, уверенно мчи к поставленным целям! ❤️❤️❤️ Елизавета Андреевна.

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