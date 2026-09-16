Истребители ВВС Польши предприняли превентивные меры из-за ударов России по Украине

Польша вновь задействовала военную авиацию в собственном воздушном пространстве. Оперативное командование родов Вооружённых сил республики подтвердило: истребители подняты в воздух, наземные силы и средства ПВО приведены в готовность — всё в рамках действующих процедур.
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