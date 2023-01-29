Дарья Виролайнен: «Я еще не вернулась, но я тренируюсь. Хотелось бы еще раз попробовать»

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен рассказала о возвращении в спорт. – Ты возвращаться собираешься или ты уже вернулась? – Нет, я еще не вернулась, но я тренируюсь.
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