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Захарова: МИД ожидает явку на выборах в Госдуму за рубежом выше, чем в 2021 году

Захарова: МИД ожидает явку на выборах в Госдуму за рубежом выше, чем в 2021 году

МИД России ожидает, что явка на выборах в Госдуму за рубежом будет выше, чем в 2021 году. Об этом 20 сентября заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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