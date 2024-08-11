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«Нужно будет спасать почки». Врач прокомментировал состояние Поддубного

«Нужно будет спасать почки». Врач прокомментировал состояние Поддубного

Евгений Поддубный.3 дня назад 26K прочитали В четверг, 8 августа, военкор Евгений Поддубный поступил в НИИ Скорой помощи им.

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