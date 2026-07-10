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«Барса» предложит «Атлетико» 100 млн евро за Альвареса. Финальная часть переговоров пройдет после ЧМ (Diario Sport)

« Барселона » и «Атлетико» договорились отложить любые решающие шаги в переговорах о трансфере нападающего Хулиана Альвареса до завершения чемпионата мира.

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