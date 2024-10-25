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Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил группу пехоты ВСУ в приграничье Курской области

Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил группу пехоты ВСУ в приграничье Курской области

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Север» уничтожил группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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