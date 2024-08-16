Волейбольный «Зенит» обыграл «Динамо-Урал» и возглавил таблицу Мемориала Платонова

Встреча прошла в Академии волейбола Платонова и завершиась в пяти партиях. В четверг, 15 августа, волейбольный «Зенит» обыграл Уфимский клуб «Динамо-Урал» в рамках предсезонного турнира «Мемориал Платинова».
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