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Стали известны подробности о лечении Анастасии Заворотнюк

Стали известны подробности о лечении Анастасии Заворотнюк

Родные Заворотнюк не использовали для ее лечения препарат, разработанный в ИМб РАН Препарат был изготовлен, однако его так и не использовали из-за нехватки необходимой документации по вакцине и различных ограничений в использовании.

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