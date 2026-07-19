Җен кеше баласын алыштыра, Хозыр Ильяс юлда ярдәм итә: «Пәри башка, җен башкамы?»

Татар акылында җеннәр нинди кыяфәттә? Алар чынлап та кеше баласын яисә карындагы сабыйны урлый аламы? Инсультны нишләп элек «җен суккан» дигәннәр һәм мунчага нигә тамак кырып керергә кирәк?«Татар ядкярләре» проекты авторы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, КФУ доценты Фәнзилә Җәүһәрова «Пәри башка, җен башкамы?» темасына лекциясендә татар-мөселман дөньясындагы мифик затлар, җен-пәриләр һәм укучыны вәсвәсәгә салучы шайтаннар турында сөйләде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии