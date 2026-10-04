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Регионы России

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В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения

В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения

В аэропорту Геленджика (Краснодарский край) введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

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