Названы выгодные месяцы для покупки iPhone

Сервис «Яндекс Маркет» проанализировал, когда выгоднее всего покупать новые и предыдущие модели iPhone, в какие месяцы цена на них снижается сильнее всего и какие смартфоны пользуются наибольшей популярностью у покупателей.
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