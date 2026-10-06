Воробьев: число погибших при атаке БПЛА на Подмосковье выросло до двух

Ночь с 5 на 6 октября 2026 года стала одной из крупнейших атак беспилотников на Московский регион. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в соцсети, в сторону столицы летели 650 дронов, 105 из них уничтожены на подлете к городу.