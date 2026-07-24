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Heritage Financial увеличила дивиденды и подвела итоги II квартала 2026 года

Heritage Financial увеличила дивиденды и подвела итоги II квартала 2026 года

Банковский холдинг Heritage Financial Corporation (NASDAQ: HFWA), выступающий материнской структурой Heritage Bank, обнародовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года и объявил о повышении регулярных дивидендных выплат.

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