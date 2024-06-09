Бобровский признан первой звездой матча с «Эдмонтоном»

Он смог отразить все 32 броска по своим воротам.фото: nhl.com--> Российский голкипер Сергей Бобровский, выступающий за американский хоккейный клуб «Флорида Пантерз», признан первой звездой в первом матче серии финала Кубка Стэнли.
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