В ближайшие месяцы на мир обрушится серия экстремальных явлений

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что в ближайшие месяцы на мир обрушится серия экстремальных погодных явлений, таких как наводнение, ураганы и периоды сильной жары, заявил на брифинге глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.