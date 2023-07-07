Производителя популярных во всем мире сладостей заподозрили в финансировании украинской армии

В Московской области прокуратура начала проверку известной во все мире американской компании Mars, которая производит шоколадные батончики, конфеты, жевательные резинки и корма для животных, на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В Московской области прокуратура начала проверку известной во все мире американской компании Mars, которая производит шоколадные батончики, конфеты, жевательные резинки и корма для животных, на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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