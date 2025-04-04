Бухарест (ATP). 1/4 финала. О’Коннелл играет с Фучовичем, Баес встретится с Комесаньей

Сетка здесь. Tiriac Open Бухарест, Румыния 31 марта – 6 апреля 2025 ATP 250 Призовой фонд – 596 035 евро Открытые корты, грунт Четвертьфинал Кристофер О'Коннелл (Австралия) Мартон Фучович (Венгрия) 0:1 Дата проведения 4 апреля, 11.
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