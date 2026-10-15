«Дизельный сговор». Что сделка Москвы и Вашингтона означает для Киева и Брюсселя

Александр Фролов: Для европейских властей сейчас чем хуже, тем лучше Дмитрий Родионов Фото: IMAGO/Christian Ohde/ ТАСС Материал комментируют: Александр Фролов Игорь Шатров Дональд Трамп заключил с Москвой сделку по дизелю после отказа Украины остановить удары по российским НПЗ, утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
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