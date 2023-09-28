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Молжаниновские вести

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Собянин: Южная рокада построена более чем на 85%

Собянин: Южная рокада построена более чем на 85%

Власти столицы продолжают развивать транспортную инфраструктуру города В аккаунте мэра Москвы Сергея Собянина в Телеграме сегодня была опубликована информация, касающаяся продолжающегося в городе строительства Южной рокады.

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