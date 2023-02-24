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Некоторый рост. Почему на Алтае растёт заболеваемость ковидом и ждать ли новой волны

Некоторый рост. Почему на Алтае растёт заболеваемость ковидом и ждать ли новой волны

Некоторый рост. Почему на Алтае растёт заболеваемость ковидом и ждать ли новой волны Впервые с ноября в регионе стали выявлять более ста случаев в день В Алтайском крае в течение последних полутора недель увеличилась заболеваемость коронавирусом.

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