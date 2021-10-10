Стол-книжка своими руками

Столы-книжки известны давно и они неизменно пользуются спросом, поскольку занимают мало места. Но приобрести в магазине стол нужных размеров не всегда представпяется возможным, поэтому зачастую приходится рассчитывать на свои руки и смекалку.
Столы-книжки известны давно и они неизменно пользуются спросом, поскольку занимают мало места. Но приобрести в магазине стол нужных размеров не всегда представпяется возможным, поэтому зачастую приходится рассчитывать на свои руки и смекалку.
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