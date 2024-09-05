Красноярские транспортные полицейские задержали руководителя строительной компании, обвиняемого в хищении 700 млн рублей

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сибирского линейного управления (ЛУ) МВД России задержали в Москве и доставили в Красноярск руководителя одной из строительных компаний региона, обвиняемого в хищении 700 миллионов рублей.