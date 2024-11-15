Туристический налог введут в Астрахани

Власти Астрахани утвердили введение туристического налога с 1 января 2025 года. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: в 2025 году — 1%, в 2026 году — 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, с 2029 года — 5% от налоговой базы.