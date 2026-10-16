Трамп заявил о разрушении Украины Зеленским - Киев жёстко отреагировал Киевский режим болезненно реагирует на заявления американского президента Дональда Трампа, который всё жёстче критикует Зеленского за неспособность договориться об остановке войны и ставит под сомнение необходимость его дальнейшего пребывания у власти.