Эксперт объяснил, почему водка и коньяк неминуемо подорожают еще

МОСКВА, 18 ноября, ФедералПресс. По мнению Павла Шапкина, главы Центра разработки национальной алкогольной политики и председателя «Национального союза защиты прав потребителей», ждать стабилизации цен на крепкий алкоголь не стоит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии