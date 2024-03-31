Филипп Киркоров заявил, что Леонтьев еще вернется на сцену

Певец Филипп Киркоров заявил, что его коллега по цеху Валерий Леонтьев еще вернется на сцену. 19 марта стало известно, что артист завершает карьеру, поскольку жанр, на который он «положил полвека, не терпит дряхлости».
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