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Владимирские новости

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Во Владимирской области снова задерживается строительство нескольких школ

Во Владимирской области снова задерживается строительство нескольких школ

Прием заявок на участие в тендере на выбор подрядчика будет до 18 апреля, а завершение строительства - до 26 декабря 2025 годаАдминистрация города Гусь-Хрустальный объявила о предстоящем строительстве новой начальной школы на 350 учащихся.

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