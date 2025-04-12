Во Владимирской области снова задерживается строительство нескольких школ

Прием заявок на участие в тендере на выбор подрядчика будет до 18 апреля, а завершение строительства - до 26 декабря 2025 годаАдминистрация города Гусь-Хрустальный объявила о предстоящем строительстве новой начальной школы на 350 учащихся.