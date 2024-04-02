В Крыму ведётся активная работа по налаживанию связей с Республикой Беларусь Как сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов, сегодня в России и Белоруссии отмечают День единения народов.
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В Крыму ведётся активная работа по налаживанию связей с Республикой Беларусь Как сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов, сегодня в России и Белоруссии отмечают День единения народов.