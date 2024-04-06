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Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили аэродром для F-16 в Хмельницкой области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили аэродром для F-16 в Хмельницкой области

Координатор подполья, действующего на территории Николаевской области Украины, Сергей Лебедев поделился информацией о том, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) успешно поразили аэродром Староконстантинов, которые располагался в Хмельницкой области.

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